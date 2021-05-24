Салихова: для меня в приоритете было уговорить Тедеско остаться в "Спартаке"

Салихова заявила, что для нее приоритетным вариантом было продолжение сотрудничества "Спартака" с Тедеско.
"Думаю, что никому бы не хотелось, чтобы все, что строил Доменико Тедеско, рухнуло в одночасье. Времени до начала игр катастрофически мало, экспериментировать со схемами и искать варианты просто некогда. Для меня в приоритете было уговорить Доменико остаться, предложив ему новый контракт", - сказала Салихова.
Напомним, что Тедеско решил уйти из "Спартака" по завершении сезона, когда закончится срок действия его контракта с клубом.
Ожидается, что вскоре руководство "Спартака" назначит португальца Руя Виторию на пост главного тренера команды. При этом Салихова ранее раскритиковала выбор этого специалиста на должность тренера "красно-белых".
Источник: Спорт-Экспресс
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Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова сообщила, что хотела уговорить Доменико Тедеско остаться на посту главного тренера "красно-белых".
Фото: "Спартак"
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