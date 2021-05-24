— Не было установки забить. Что хотел забить 200-й гол — правда. Но хотел выиграть гонку среди ассистентов, попытаться две голевые отдать. Даже обсудили с Суторминым, что, если будет пенальти, я разбегусь и покачу ему — будет голевая, — цитирует Дзюбу Sport24.
"Зенит" разгромил "Тамбов" 5:1. Дзюба оформил покер, став лучшим бомбардиром не только сезона РПЛ, но и за всю её историю.
32-летний Дзюба в нынешнем сезоне забил 22 гола и отдал девять голевых передач в 34 матчах.
27-летний Алексей Сутормин в 32 матчах забил три гола и отдал шесть голевых передач.
16 февраля 2016 года в матче чемпионата Испании между "Барселоной" и "Сельтой" форвард хозяев Лионель Месси покатил мяч с пенальти своему одноклубнику Луису Суаресу.
Дзюба хотел исполнить пенальти в игре с "Тамбовом" в стиле Месси
Фото: Getty Images
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