Как сообщает источник, 24-летним футболистом интересуется московский "Спартак". Отмечается, что также на Сен-Жюста претендует "Байер", "Брюгге" и клуб из топ-6 АПЛ. "Майнц", за который выступает защитник, планирует выручить за него около 15 млн евро.
Джерри Сен-Жюст провел в текущем сезоне 32 матча в Бундеслиге и 2 игры в рамках Кубка Германии. На его счету одна голевая передача. За "Майнц" он играет с августа 2019 года. Контракт голландца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Сен-Жюста в 10 млн евро.
"Майнц" завершил сезон на 12-м месте в Бундеслиге, набрав в 34-х матчах 39 очков.
Источник: Sport Bild
СМИ: "Спартак" интересуется центральным защитником "Майнца" Сен-Жюстом
Защитник "Майнца" Джерри Сен-Жюст может сменить клуб.
Фото: "Getty Images"
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