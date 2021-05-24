"Есть ли еще мысли уехать в Европу? Честно говоря, были реальные мысли и желание, но меня, мягко говоря, кинули. Поэтому я уже ничего не загадываю и полностью сфокусирован на чемпионате Европы. После него можно будет о чем-то думать и говорить, но давайте сейчас не будем об этом. Я вообще стараюсь сейчас ничего лишнего не смотреть, не слушать, а отмучиться 9 дней этих, и все", - заявил Дзюба.
Нападающий Артем Дзюба будет капитаном сборной России на предстоящем Евро. В 50 матчах за сборную России форвард забил 29 голов и отдал 15 голевых передач.
Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги сезона-2020/21. На счету Дзюбы в завершившемся сезоне РПЛ стало 20 забитых мячей. Второе место в списке бомбардиров занял одноклубник Артема Сердар Азмун, отметившийся 19-ю голами. Всего Дзюба в этом сезоне провел 34 матча во всех турнирах и забил 22 гола.
Помимо этого Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги, обогнав по количеству забитых мячей в турнире Александра Кержакова.
"Зенит" досрочно в этом сезоне завоевал чемпионский титул. В 30-ти матчах РПЛ команда Семака набрала 65 очков.
Источник: Sport24
Дзюба: было желание уехать в Европу, но меня кинули
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признался, что на данный момент не задумывается о продолжении карьеры в европейском чемпионате.
Фото: ФК "Зенит"
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