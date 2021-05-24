По информации источника, помимо Руя Витории, назначенного главным тренером красно-белых, и ранее озвученных в прессе Паулу Фонсеки, Леонарду Жардима и Роберто Де Дзерби, клуб проявлял интерес к Руди Гарсии, Рафаэлю Бенитесу, Марку Силве, Лорану Блану, Эрнесто Вальверде, Марселиньо, Йиндржиху Трпишовскому, Педро Мартинсу, Бруну Лаже и Херардо Сеоане. В силу разных обстоятельств руководство "Спартака" остановило свой выбор на Витории.
Также отмечается, что красно-белым предлагали кандидатуру наставника "Болоньи" Синиши Михайловича, но клуб отказался от этого варианта в связи с состоянием здоровья сербского специалиста.
Источник: Metaratings.ru
Источник назвал имена более 10 тренеров, которых рассматривал "Спартак"
Московский "Спартак" рассматривал более десяти тренеров на пост наставника команды.
Фото: Getty Images
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