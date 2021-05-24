Источник: Чепзанович войдет в тренерский штаб Витории в "Спартаке"

Специалист по физической подготовке "Спартака" Владимир Чепзанович войдет в тренерский штаб Руя Витории.
Фото: ФК "Спартак"
По сведениям, Витория и Чепзанович провели переговоры, оставшись довольными результатами переговоров.

Чепзанович начал работу в "Спартаке" ещё при Олеге Кононове, оставшись в тренерском штабе и Доменико Тедеско.

Руй Витория стал главным тренером красно-белых вчера. Он подписал двухлетний контракт. Витория стал пятым португальским тренером в истории Российской Премьер-лиги.

Напомним, ранее Зарема Салихова ушла из совета директоров клуба из-за назначения Витории.

Источник: Metaratings.

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Теги: Спартак Витория
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