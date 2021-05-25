Гендиректор "Зенита": Аршавин привнес много новых идей в работу академии клуба

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оценил работу Андрея Аршавина на посту директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.
Фото: ФК "Зенит"
"Андрей Аршавин привнес много новых идей в работу академии "Зенита". И не только привнес, но и реализует их своими руками и ногами. Общая работа дает результаты. Победы юношей - отражение стратегии развития "Зенита". Над ней давно работали, но в последние 3-4 года она начала переходить в практическую реализацию. Главная задача тренеров каждого возраста - подготовка футболистов для следующего уровня. Такой подход приводит к победам, даже если не ставится задача выигрывать турниры на всех уровнях.

Хорошие игроки, которые работают над совершенствованием своих навыков, приводят к победам. А постановка одной лишь задачи выиграть первенство водокачки приводит к тому, что хорошие футболисты начинают исчезать", - сказал Медведев.

39-летний Андрей Аршавин - воспитанник "Зенита". За петербургскую команду он выступал с 1999 по 2009 год, а затем с 2012 по 2015 год, проведя в команде 374 матча, забив 78 голов и отдав 106 голевых передач. Сейчас Андрей занимается развитием молодежных команд "Зенита".

Ранее в СМИ появилась информация, что Аршавин может занять пост спортивного директора "Зенита".

"Зенит" досрочно в этом сезоне завоевал чемпионский титул. Команда Семака в 30-ти матчах набрала 65 очков. В следующем сезоне петербургский клуб представит Россию в Лиге чемпионов, "сине-бело-голубые" попали в групповой этап еврокубка.

"Зенит U 16" стал победителем Первенства России среди сверстников. "Зенит U 17" стал чемпионом Юношеской футбольной лиги-2, а "Зенит U 18" — чемпионом ЮФЛ-1.

Источник: Р-Спорт

"Мы сильнее всех". "Зенит" похвастался четырьмя чемпионствами своих команд в этом сезоне

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Зенит Аршавин Медведев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Головин и Алексей Миранчук прибыли в расположение сборной России (фото)
Гендиректор "Зенита": Аршавин привнес много новых идей в работу академии клуба
Соболев подвернул ногу на сборе национальной команды России в Австрии 1
"Все отлично. Выполнили задачу - попали в Лигу чемпионов". Миранчук - о первом сезоне в "Аталанте"
Колосков - о слиянии ФНЛ и ПФЛ: объединять команды в одном турнире абсолютно неразумно 1
Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов перенес операцию в связи с травмой паха 1
"Ты всегда в моем сердце". Бывший защитник "Зенита" Кришито на русском языке поздравил клуб с 96-летием 1
Финал Лиги чемпионов смогут посетить 16 500 зрителей
"Шахтер" объявил о назначении Де Дзерби на пост главного тренера
СМИ: полузащитник "Спартака" Крал входит в сферу интересов 5 клубов АПЛ 2
Официально: Гаттузо - новый главный тренер "Фиорентины" 7
Источник: ЦСКА не интересуется Ляичем, клуб ищет центрального защитника 2
Алаев подтвердил возможное слияние ФНЛ и ПФЛ 1
Ловрен поздравил болельщиков с днем рождения "Зенита"
Губернатор Тамбовской области в годовом отчете назвал "Тамбов" "уверенным участником РПЛ" 1
Защита по канонам Арриго Сакки, у каждого тайма свой стиль. Какой футбол предпочитает Руй Витория
Евгений Алдонин покинул тренерский штаб "Торпедо"
Ларссон: я горд и счастлив представлять сборную Швеции на Евро-2020 1
Дзюба - лучший игрок "Зенита" в мае 3
Общее собрание ФНЛ одобрило календарный план на сезон-2021/22
Терюшков: если "Химки" и будут вести переговоры по Мирзову и Глушенкову, то только об аренде 2
Вейналдум готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Барселону"
Флик прокомментировал назначение на должность главного тренера сборной Германии
Зобнин высказался о смене поколений в сборной России 1
Сборная Англии объявила предварительный состав на Евро-2020 2
СМИ: Евсеев может возглавить "Шинник". Переговоры сторон близки к завершению 3
Зобнин: Черчесов хочет видеть меня в центре, но если нужно будет сыграть справа или слева, я готов
Зобнин рассказал, что узнал о назначении Витории в "Спартак" из соцсети 1
"Пускай "Спартак" берет пример с "Зенита". Боярский высказался о смене главного тренера "красно-белых" 18
Зобнин прокомментировал информацию о своем желании уехать в Европу
Все новости
-