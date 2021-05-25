"Андрей Аршавин привнес много новых идей в работу академии "Зенита". И не только привнес, но и реализует их своими руками и ногами. Общая работа дает результаты. Победы юношей - отражение стратегии развития "Зенита". Над ней давно работали, но в последние 3-4 года она начала переходить в практическую реализацию. Главная задача тренеров каждого возраста - подготовка футболистов для следующего уровня. Такой подход приводит к победам, даже если не ставится задача выигрывать турниры на всех уровнях.
Хорошие игроки, которые работают над совершенствованием своих навыков, приводят к победам. А постановка одной лишь задачи выиграть первенство водокачки приводит к тому, что хорошие футболисты начинают исчезать", - сказал Медведев.
39-летний Андрей Аршавин - воспитанник "Зенита". За петербургскую команду он выступал с 1999 по 2009 год, а затем с 2012 по 2015 год, проведя в команде 374 матча, забив 78 голов и отдав 106 голевых передач. Сейчас Андрей занимается развитием молодежных команд "Зенита".
Ранее в СМИ появилась информация, что Аршавин может занять пост спортивного директора "Зенита".
"Зенит" досрочно в этом сезоне завоевал чемпионский титул. Команда Семака в 30-ти матчах набрала 65 очков. В следующем сезоне петербургский клуб представит Россию в Лиге чемпионов, "сине-бело-голубые" попали в групповой этап еврокубка.
"Зенит U 16" стал победителем Первенства России среди сверстников. "Зенит U 17" стал чемпионом Юношеской футбольной лиги-2, а "Зенит U 18" — чемпионом ЮФЛ-1.
Источник: Р-Спорт
"Мы сильнее всех". "Зенит" похвастался четырьмя чемпионствами своих команд в этом сезоне
Гендиректор "Зенита": Аршавин привнес много новых идей в работу академии клуба
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оценил работу Андрея Аршавина на посту директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.
Фото: ФК "Зенит"
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