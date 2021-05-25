Алексей Попов - о Витории в "Спартаке": думаете, они выиграли бы чемпионат, если бы позвали Моуринью под юбилей?

Бывший капитан "Амкара" Алексей Попов прокомментировал назначение Руя Витории на пост главного тренера "Спартака".
Фото: РИА Новости
Попов отметил, что Витория - сильный тренер. Также он ответил на вопрос, подходящий ли это специалист для "Спартака" в связи с тем, что вскоре будет отмечаться 100-летие клуба.

"Витория очень серьезный тренер. Да, пару лет человек провел в Саудовской Аравии, трудно сказать, какая у него сейчас квалификация, не растерял ли он прыть. Но однозначно тренер качественный. Подходящий ли это тренер под 100-летний юбилей? А кого вы хотите пригласить? Если бы позвали Моуринью под юбилей, было бы самое то и они бы выиграли чемпионат? Никто не знает, как и что может сложиться. Ходят слухи, что "Лукойл" обанкротится — это значит, что "Спартак" вылетит в ФНЛ?" - сказал Попов.

Отметим, что на посту главного тренера "Спартака" португалец Руй Витория сменил Доменико Тедеско, покинувшего клуб по завершении срока действия контракта. Предыдущим местом работы Витории был "Ан-Наср" из Саудовской Аравии. Португальский специалист возглавлял эту команду в 2019-2020 годах.

Источник: РБ Спорт

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Теги: Витория Спартак
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