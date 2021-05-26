Об этом рассказал отец футболиста Норайр Захарян.
— Конечно, он расстроился. Он готовился, оказался в первый раз в сборной. Любой бы футболист на его месте расстроился бы. Но ничего страшного, самое главное здоровье, а дальше посмотрим. Еще все впереди, ему сегодня только 18 исполнилось, — цитирует Захаряна-старшего Sport24.
Напомним, ранее появилась информация, что 18-летний Захарян пропустил чемпионат Европы по футболу из-за бактериальной ангины. Он попал в расширенную заявку сборной России на этот турнир.
Захарян в нынешнем сезоне дебютировал за основной состав московского "Динамо". В 13 матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги полузащитник забил три гола и отдал пять голевых передач.
В составе молодежной сборной России Захарян принял участие в групповом этапе чемпионата Европы U-21, где команда не смогла пройти выйти в плей-офф турнира.
Отец Захаряна подтвердил, что сын пропустит чемпионат Европы
Полузащитник сборной России Арсен Захарян пропустит чемпионат Европы.
Фото: ФК "Динамо"
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