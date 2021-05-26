Погребняк: решение по своему будущему еще не принял

Нападающий "Урала" Павел Погребняк, у которого летом истекает контракт с клубом, сообщил, что еще не определился со своим будущим.
Фото: ФК "Урал"
"Пока новостей нет, решение по будущему еще не принял", - приводит слова Погребняка Sport24.

В прошедшем сезоне нападающий "Урала" Павел Погребняк провел за команду 18 матчей в Российской Премьер-лиге и 1 одну игру в Кубке России. На счету футболиста 4 забитых мяча. Контракт игрока истекает 30 июня 2021 года.

Ранее Погребняк заявлял, что примет решение о завершении или продолжении карьеры к 25 мая.

В России Павел Погребняк выступал за "Тосно", "Зенит", "Динамо" и "Томь". В Германии 37-летний форвард играл за "Штутгарт", а Англии - за "Фулхэм" и "Рединг".

"Урал" занял 12-е место в РПЛ, набрав в 30-ти матчах 34 очка.

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Теги: Урал Погребняк
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