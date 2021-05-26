Юран прокомментировал назначение Руя Витории на пост главного тренера "Спартака"

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- Что об этом думать? Я играл в Португалии четыре года: клубы, которым бюджет позволяет приглашать максимально квалифицированных футболистов, - "Бенфика" и "Порту", в какой-то степени "Спортинг". Остальные клубы там не могут позволить себе конкурировать и в финансовом плане и в плане футболистов. Поэтому то, что Витория выиграл два чемпионата и кубок... Это "Бенфика" - клуб с бюджетом, позволяющим комплектовать команду более квалифицированными игроками. Так что, на мой взгляд, это не показатель. Если бы, например, он в Германии или Англии стал чемпионом или призером с командой, которая уступает по бюджету и футболистам, то это другое дело. Не знаю, если для "Спартака" это какой-то показатель, то ради бога.