- Одна из самых обсуждаемых тем в российском футболе в последние дни — назначение португальца Руя Витории на должность главного тренера "Спартака". Что думаете об этом?
- Что об этом думать? Я играл в Португалии четыре года: клубы, которым бюджет позволяет приглашать максимально квалифицированных футболистов, - "Бенфика" и "Порту", в какой-то степени "Спортинг". Остальные клубы там не могут позволить себе конкурировать и в финансовом плане и в плане футболистов. Поэтому то, что Витория выиграл два чемпионата и кубок... Это "Бенфика" - клуб с бюджетом, позволяющим комплектовать команду более квалифицированными игроками. Так что, на мой взгляд, это не показатель. Если бы, например, он в Германии или Англии стал чемпионом или призером с командой, которая уступает по бюджету и футболистам, то это другое дело. Не знаю, если для "Спартака" это какой-то показатель, то ради бога.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Юран прокомментировал назначение Руя Витории на пост главного тренера "Спартака"
Экс-нападающий "Спартака" Сергей Юран в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями по поводу назначения на должность главного тренера "Спартака" Руя Витории.
Фото: "Getty Images"
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