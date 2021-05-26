Газизов: есть вопросы по Кокорину? А почему не спрашивают про Жиго, которого я оставил в "Спартаке"?!

"Я не хочу ни с кем вступать в полемику и ни с кем дискутировать. Давайте говорить о футболе, а не искать все время чего-то жареного. Почему я должен что-то объяснять? Сейчас можно говорить все что угодно по поводу Кокорина. Но вы смотрите в турнирную таблицу. Когда я приходил в "Спартак", он был на девятом месте, а когда уходил - первым. Вот и все. Какие вопросы?
Есть вопросы по Кокорину? А по Мозесу нет? По Жиго, которого я оставил? Тила отдал в аренду. Здесь вопросов нет почему-то? Повторяю, не хочу вступать в полемику. Так что я не буду отвечать на эти вопросы. Точка", - приводит слова Газизова "СЭ".
Напомним, что ранее Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, как бывший гендиректор "красно-белых" Шамиль Газизов настаивал на подписании контракта с форвардом Александром Кокориным.
Александр Кокорин перешел в состав московского "Спартака" летом 2020 года на правах свободного агента. За первую часть сезона он провел 8 матчей в Российской Премьер-лиге и 2 игры в Кубке России, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
В январе этого года 30-летний форвард стал игроком "Фиорентины", подписав с "фиалками" контракт на 3,5 года. Итальянский клуб заплатил за россиянина 4,5 млн евро. В составе "Фиорентины" он провел 4 матча, сыграв в общей сложности 91 минуту.
В 2020 году Шамиль Газизов ушел из "Уфы", летом минувшего года он был назначен гендиректором "Спартака". В декабре он покинул московский клуб и впоследствии вернулся в уфимский коллектив.
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Фото: ФК "Уфа"
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