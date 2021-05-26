"Да, ЦСКА связывался с "Фатих Карагюмбрюк" насчёт моего клиента. Сейчас идут переговоры о трансфере. Надеюсь, что они будут завершены успешно", - приводит слова агента Metaratings.ru.
24-летний сенегалец защищает цвета турецкого клуба с января 2020 года. Его контракт с "Фатих Карагюмбрюк" рассчитан до 30 июня 2022-го.
В минувшем сезоне турецкой Суперлиги Ндао, выступая преимущественно на позиции правого вингера, провел 38 матчей, отличившись в них 11-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4,5 млн евро.
Агент Ндао подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА
Агент Ибрагим Нас, представляющий интересы полузащитника "Фатих Карагюмбрюк" Алассане Ндао, прокомментировал информацию о возможном переходе его клиента в московский ЦСКА.
Фото: Getty Images
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