"Семак в европейском клубе через несколько лет? Почему нет? Но у него пока недостаточно опыта для этого. Нужно еще несколько лет поработать в России, прежде чем возглавить европейский клуб. В Лиге чемпионов ему не везет.
С другой стороны, я его очень уважаю, хороший тренер. Если будет хорошо работать, то сможет уехать в большой европейский чемпионат. Но для этого нужны достижения в еврокубках, достижений в России не хватит", - приводит слова Петржелы "Спорт день за днем".
Напомним, что Семак был назначен на должность главного тренера "Зенита" в 2018 году. За это время 45-летний специалист с петербургским клубом трижды подряд выигрывал чемпионат России, а также по разу Кубок и Суперкубок страны. Также Семак три раза был удостоен звания "Лучший тренер года" по версии Российского футбольного союза.
В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов сине-бело-голубые заняли последнее место в группе с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге", набрав за 6 матчей лишь одно очко.
Петржела: Семак сможет уехать в большой чемпионат, если будет хорошо работать
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил шансы нынешнего наставника сине-бело-голубых Сергея Семака продолжить карьеру в топовом европейском чемпионате.
Фото: ФК "Зенит"
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