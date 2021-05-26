По данным источника, у агента Хвичи испортились отношения с руководством "Рубина", он обижен на клуб. В связи с этим агент хочет, чтобы Кварацхелия сменил команду ближайшим летом.
Отмечается, что конфликт между агентом и руководством "Рубина" возник после матча казанцев с "Ротором" в последнем туре минувшего розыгрыша РПЛ (1:1). По итогам этой встречи команда из Волгограда не сумела сохранить прописку в элитном дивизионе российского футбола.
В минувшем розыгрыше РПЛ 20-летний Кварацхелия провел 23 матча, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.
Источник: Чемпионат
СМИ: Кварацхелия с высокой долей вероятности уйдет из "Рубина" летом
Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия с высокой долей вероятности в ближайшее время покинет клуб.
Фото: "Рубин"
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