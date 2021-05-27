По данным источника, "Спартак" не намерен продавать футболистов до начала чемпионата Европы. В московском клубе хотят, чтобы новый наставник команды Руй Витория лично познакомился со всеми игроками. Руководство "Спартака" учтет мнение тренера по будущему каждого из футболистов "красно-белых". Ожидается, что Витория прибудет в Москву после 10 июня.
Отметим, по сведениям прессы, в услугах Крала заинтересован "Вест Хэм". Сообщалось, что лондонский клуб может предложить 14 миллионов фунтов стерлингов за трансфер чешского хавбека "Спартака".
Напомним, что ранее Крал был включен в заявку сборной Чехии на чемпионат Европы.
Источник: Metaratings
Агент Крала подтвердил факт переговоров с английскими клубами
Источник: "Спартак" не получал предложений по Кралу
"Спартак" не получал официальных предложений по трансферу хавбека Алекса Крала.
Фото: "Спартак"
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