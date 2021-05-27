В "Нижнем Новгороде" подтвердили интерес к Глушакову

Заместитель генерального директора "Нижнего Новгорода" по трансферной политике Игорь Кудряшов подтвердил интерес клуба к полузащитнику "Химок" Денису Глушакову.
Фото: ФК "Химки"
— Интерес к Денису Глушакову действительно есть. В переговоры мы пока не вступали. Клуб ждет назначения главного тренера, исходя из его интересов будут приобретения и продления контрактов. Для клуба Денис интересен, — цитирует функционера "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось, что Глушаков может стать игроком "Нижнего Новгорода", который впервые в своей истории вышел в Премьер-лигу. По сведениям, клуб предлагает игроку лучшие условия, чем "Химки".

В минувшем сезоне Глушаков стал автором трех голов и одной голевой передачи в 17 матчах во всех турнирах.

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Теги: Химки Нижний Новгород Глушаков Российские трансферы
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