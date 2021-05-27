Семин: в российском футболе не хватает топ-игроков и квалифицированных менеджеров

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о кадровых проблемах российских клубов.
Фото: "Чемпионат"
Семин отметил, что сейчас в российском футболе не хватает топ-игроков. По его словам, также в стране проблемы с работой футбольных менеджеров. Ощущается нехватка специалистов, хорошо подбирающих игроков для клубов, заявил Семин.

"Семь-восемь лет назад у нас были футболисты, которые дальше пошли в большие клубы. Сейчас не хватает топ-игроков. И менеджеров. Не той квалификации люди, которые подбирают футболистов. Нужно более тщательно относиться к тому, кого привозят в Россию", - сказал Семин.

Источник: Советский спорт

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Теги: Семин
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