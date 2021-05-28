"Моя задача - отдаваться на все сто, это моя амбиция. Сейчас я в "Сочи", мы попали в еврокубки - почему бы не развиваться и не бороться за чемпионство? С точки зрения инфраструктуры здесь есть всё для этого. Но сам клуб очень молод. Для развития нужна стратегия, финансы - то, что есть в любом приличном европейском клубе", - заявил Федотов.
"Сочи" закончил сезон-2020/2021 в Российской Премьер-лиге на 5-м месте. Сочинцы набрали 53 очка в 30-ти матчах. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге конференций, где стартует со второго отборочного раунда.
Владимир Федотов стал главным тренером "Сочи" в январе 2020 года. Контракт специалиста с сочинской командой рассчитан до июня 2022 года. Сезон 2019/2020 "Сочи" закончил на 12-м месте, набрав в 30-ти матчах 33 очка.
54-летний специалист также возглавлял "Оренбург" с августа 2017 года по декабрь 2019 года.
Источник: Sports.ru
Федотов: "Сочи" попал в еврокубки, почему бы не бороться за чемпионство?
Наставник "Сочи" Владимир Федотов рассказал об амбициях в профессии.
Фото: ФК "Сочи"
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