"Европа? Сейчас ничего не загадываю. У меня концентрация на подготовке сборной. Поживем-увидим.
Кто виноват, что не уехал в Европу? Много было причин. Не назову всех. Главная… Сейчас не хочу отвлекаться на это. Агенты не договорились — не основная причина. Одна из", - приводит слова Кузяева Sport24.
Полузащитник Далер Кузяев в сезоне 2020/2021 провел в составе "Зенита" 18 матчей в Российской Премьер-лиге, 6 игр в Лиге чемпионов и одну игру в Кубке России. На его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Контракт 28-летнего хавбека истекает 30 июня 2023 года.
За сборную России Кузяев дебютировал в октябре 2017 года и провел в ее составе 32 матча, в которых забил 2 мяча.
Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии. 1 июня национальная команда проведет товарищеский матч с Польшей, 5 июня - против сборной Болгарии.
Кузяев: уеду ли в европейский клуб? Сейчас ничего не загадываю
Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев высказался о возможном продолжении карьеры в Европе.
Фото: Василий Пономарёв/Sportbox.ru
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