СМИ: "Ростов" намерен выкупить у "Зенита" защитника Прохина

Центральный защитник "Зенита" Данила Прохин, выступающий в аренде за "Сочи", может стать игроком "Ростова".
Фото: ФК "Зенит"
Руководство "Ростова" собирается выкупить у "Зенита" трансфер центрального защитника Данилы Прохина, сообщают СМИ. По данным источника, клубы ведут переговоры о возможном переходе в "Ростов" 20-летнего футболиста, который мог бы стать частью сделки по выкупу "Зенитом" трансфера 27-летнего центрального защитника желто-синих Дмитрия Чистякова.

Сообщается, что Прохин может сменить клуб этим или будущим летом: в настоящее время игрок находится в аренде в "Сочи" сроком до конца следующего сезона.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Ростов Зенит Сочи Прохин Российские трансферы
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