ЦСКА близок к выкупу 21-летнего полузащитника "Велеса" Артура Галояна, сообщают СМИ.
По данным источника, "армейский" клуб планирует пригласить воспитанника "Торпедо" с российским паспортом без просмотра. Также на Галояна претендует "Уфа", главный тренер которой Алексей Стукалов еще два месяца назад работал в "Велесе".
В прошедшем сезоне футболист сыграл 41 матч во всех турнирах и записал на свой счет 7 забитых голов и 10 результативных передач.
Источник: Matchtv.ru
СМИ: ЦСКА ведет переговоры о переходе 21-летнего хавбека "Велеса" Галояна
Полузащитник "Велеса" Артур Галоян может стать игроком ЦСКА.
Фото: ФК "Велес"
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