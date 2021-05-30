Агент: к Исмаэлу есть интерес со стороны клубов РПЛ

Агент бывшего полузащитника "Ахмата" Исмаэла Силвы Луис Фернандо Гарсия сообщил, что 26-летний бразильский футболист может остаться в России.
Фото: "Getty Images"
"К Исмаэлу есть интерес со стороны клубов РПЛ. Он может остаться в России, это один из вариантов продолжения карьеры", - приводит слова Гарсии Sport24.

Полузащитник Исмал Силва выступал в составе "Ахмата" с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи. Всего за грозненский клуб он сыграл в 114 матчах, забил 7 мячей и сделал 17 голевых передач.

По окончании сезона-2020/2021 Исмаэл стал свободным агентом, так как его контракт с "Ахматом" подошел к концу.

"Ахмат" финишировал на 11-м месте в таблице чемпионата России, набрав в 30-ти матчах 40 очков.

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Теги: Ахмат Исмаэл
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