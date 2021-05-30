Агент: к Исмаэлу есть интерес со стороны клубов РПЛ

Агент бывшего полузащитника "Ахмата" Исмаэла Силвы Луис Фернандо Гарсия сообщил, что 26-летний бразильский футболист может остаться в России.

Фото: "Getty Images"