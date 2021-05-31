По информации источника, футболистом интересуются "Крылья Советов". Самарский клуб собирается взять игрока в аренду.
Отметим, что прошлый сезон Тимофеев провел в "Ахмате", где выступал на правах аренды. В минувшем розыгрыше РПЛ 27-летний полузащитник провел 26 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.
Напомним, что Тимофеев уже выступал за "Крылья Советов". Он защищал цвета "Крыльев" в сезоне-2019/20. За самарскую команду Тимофеев также играл как арендованный футболист.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Крылья Советов" намерены арендовать Тимофеева у "Спартака"
Полузащитник Артем Тимофеев, являющийся игроком "Спартака", вероятно, сменит клуб в летнее трансферное окно.
Фото: "РБ Спорт"
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