- В этой ситуации вопросы надо задавать руководству "Локомотива", о чем они думали, не предлагая новый контракт игроку, который играет в основе. Наверное, надо было соображать, какие условия ты предлагаешь футболисту, у которого прописаны небольшие отступные. Почему он должен отказываться, если клуб уровнем даже получше, чем "Локомотив", предлагает ему хорошие условия? - цитирует Соломатина Sport24.
Ранее стало известно, что 19-летний опорный полузащитник "Локомотива" Максим Мухин перешел в ЦСКА. Контракт между хавбеком и "армейским" клубом заключен сроком на 5 лет. По данным СМИ, сумма трансферной компенсации составила 15 миллионов рублей. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за первую команду "Локомотива" в 15 матчах во всех турнирах, в том числе в Лиге чемпионов, результативными действиями не отметился. В марте 2021 года Мухин дебютировал за сборную России, в составе которой в настоящее время готовится к ЧЕ-2020.
Соломатин: почему Мухин должен отказываться, если клуб уровнем получше "Локомотива" предлагает хорошие условия?
Бывший игрок ЦСКА и "Локомотива" Андрей Соломатин прокомментировал переход опорного полузащитника Максима Мухина от красно-зеленых к красно-синим.
Фото: ФК "Ротор"
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