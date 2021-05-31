"Себастьян не тренируется с "Интер Майами", он тренируется самостоятельно. В США он в отпуске, это не связано с уходом из "Зенита". Себастьян продолжит свою карьеру в Санкт-Петербурге", - приводит слова Бермана Sport24.
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси в текущем сезоне провел 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. В петербургский клуб аргентинец перешел летом 2017 года из "Ривер Плейта" за 15 млн евро. Всего за "сине-бело-голубых" он сыграл в 137 матчах, на его счету 24 забитых мяча и 22 голевых передачи. Контракт Дриусси с "Зенитом" заканчивается 30 июня 2022 года. Профильный портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 10 млн евро.
"Зенит" досрочно выиграл чемпионский титул. Команда Семака в 30-ти матчах набрала 65 очков. В следующем сезоне петербургский клуб представит Россию в Лиге чемпионов, "сине-бело-голубые" попали в групповой этап еврокубка. "Сине-бело-голубые" соберутся в Санкт-Петербурге для прохождения первого сбора, который начнется 14 июня.
Агент: Дриусси продолжит карьеру в "Зените"
Эрнан Берман, агент нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"
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