"Клуб из Чемпионшипа заинтересован в трансфере Бистровича. Скауты сегодня будут просматривать его в матче против Испании на молодежном Евро. Сам игрок отреагировал на интерес положительно", - сказал Мовсесьян.
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович последние полгода провел на правах аренды в турецком клубе "Касымпаша". За эту команду 23-летний хорват провел 20 матчей в чемпионате Турции, на его счету 5 результативных передач.
В минувшем сезоне в составе ЦСКА Бистрович сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 2 мяча. В армейский клуб он перешел зимой 2018 года и клуба "Славен" (Хорватия) за 500 тыс евро. Всего за "армейцев" он провел 88 матчей, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.
Напомним, что по итогам чемпионата России ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.
Источник: Sport24
Мовсесьян: Бистрович может продолжить карьеру в клубе из Чемпионшипа
Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал об интересе к полузащитнику Кристияну Бистровичу со стороны клуба из Чемпиошипа.
Фото: ПФК ЦСКА
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