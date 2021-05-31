- Во время наших последних сборов в Испании мы однажды пошли с командой погулять в город. Наши ребята, естественно, все в клубной форме. К нам подбегали зазывалы из местных ресторанчиков и, увидев эмблемки на костюмах, спрашивали, из какой мы страны. И что, вы думаете, нам отвечали в маленьком курортном городке Бенидорм, узнав, откуда мы? "О, Россия! "Рубин", Казань, Бердыев". Для них Россия - это не Москва и Санкт-Петербург, при всем уважении к ним, а единственный футбольный клуб, обыгравший "Барселону". Это их понимание мира, и таких людей там очень много, - цитирует Газизова "Бизнес-Online".
В сезоне-2009/2010 казанский "Рубин" под руководством главного тренера Курбана Бердыева попал в одну группу Лиги чемпионов с "Барселоной". В матче 3 тура на выезде казанцы обыграли сине-гранатовых со счетом 2:1 благодаря голам Александра Рязанцева на второй минуте игры, открывшего счет, и Гёкдениза Карадениза на 73 минуте, который установил окончательный результат, ответный гол "Барсы" провел Златан Ибрагимович. В матче 4 тура в Казани команды сыграли вничью со счетом 0:0. По итогам группового этапа "Рубин" набрал 6 очков и занял третье место в группе, опередив киевское "Динамо".
Газизов: для испанцев Россия - не Москва и Санкт-Петербург, а "Рубин"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал об отношении к казанскому "Рубину" в Испании.
Фото: Getty Images
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