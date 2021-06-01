Широков не согласился с мнением, согласно которому Хвича не согласится на переход в "Зенит". По его словам, если игрок получит хорошее предложение от петербургского клуба, он может согласиться на трансфер. Также Широков высказался о потенциальной сумме трансфера Кварацхелии.
"Почему это Хвича не пойдет в "Зенит"? Это вопрос цены. Сколько бы я просил за Хвичу? Думаю, "Рубин" хочет 20 миллионов", - сказал Широков.
Источник: РБ Спорт
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Широков: почему это Хвича не пойдет в "Зенит"? Это вопрос цены
Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии в "Зенит".
Фото: РПЛ
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