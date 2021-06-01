"Пока она в одну калитку всех переигрывает. Просто в одну и во всем. Вопросы задаются правильные, другое дело, нужно ли это было в прессу давать. По пиару она сейчас вообще номер один.
Даже специально сказав, что увольнение уборщицы в "Спартаке" собирает больше кликов, чем чемпионство "Зенита", она собрала еще больше этих кликов", - приводит слова Широкова "РБ Спорт".
Напомним, что после того, как Совет директоров "Спартака" одобрил кандидатуру португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера клуба, Салихова объявила о выходе из состава управляющего органа. Затем Зарема несколько раз выступила через СМИ, рассказав свое видение развития клуба.
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Широков: Зарема в одну калитку всех переигрывает, по пиару она номер один
Бывший полузащитник сборной России и московского "Спартака" Роман Широков поделился мнением о Зареме Салиховой, жене владельца красно-белых Леонида Федуна.
Фото: РИА Новости
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