Как сообщает источник, это один из вариантов "бело-голубых" для усиления центра обороны. Ранее появилась информация, что "Динамо" интересуется защитником "Кальяри" Диего Годином.
Фабиан Бальбуэна выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года. В минувшем сезоне 29-летний футболист провел 14 матчей в АПЛ, забив 1 гол. Всего за "Вест Хэм" он сыграл в 61 матче и забил 3 мяча. Переход игрока в "Динамо" может быть осуществлен на правах свободного агента, так как контракт защитника с "молотобойцами" истекает 30 июня текущего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.
Источник: телеграм-канал журналиста Константина Алексеева
Источник: "Динамо" сделало предложение "Кальяри" по трансферу Година
Источник: "Динамо" может бесплатно подписать защитника сборной Парагвая Бальбуэну
"Динамо" интересуется защитником "Вест Хэма" Фабианом Бальбуэной.
Фото: "Getty Images"
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