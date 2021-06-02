"Ахмат" дал согласие на переход 22-летнего правого защитника Максима Ненахова в "Локомотив", сообщают СМИ. По данным источника, сегодня футболист должен пройти медицинский осмотр и подписать контракт с "железнодорожниками" со сроком действия 3 года.
Также сообщается, что в рамках сделки по переходу Ненахова в "Ахмат" отправится в бесплатную аренду центральный защитник "Локо" Виталий Лысцов.
В прошедшем сезоне Максим Ненахов провел за грозненский клуб 31 матч и отдал 3 результативных передачи.
Источник: Eurostavka
Источник: защитник "Ахмата" Ненахов подпишет контракт с "Локомотивом" на три года
По данным СМИ, правый защитник "Ахмата" Максим Ненахов переходит в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Ахмат"
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