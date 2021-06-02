Отметим, что сегодня, 3 июня, суд рассматривал иск акционерного общества "Капитальные активы" к "Спартаку" и Газизову. Адвокат сообщил, что заседание перенесли на конец месяца. По его словам, также стало известно, что требования взыскать около 88 миллионов рублей больше нет. Теперь истец только оспаривает условия о выходном пособии, сообщил Егиян.
"Заседание перенесли на 29 июня. Сегодня рассматривались определенные процессуальные вопросы, необходимые для подготовки дела к разбирательству. В частности, истец уточнил исковые требования: они больше не требуют взыскать около 88 миллионов. Теперь они только оспаривают условия о выходном пособии и соответствующее решение совета директоров", - сказал адвокат.
Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Капитальных активов" к "Спартаку" и Газизову на сумму 88,3 миллиона рублей. Указывалось, что иск акционерного общества связан с выплатой Газизову выходного пособия.
Источник: Чемпионат
Газизов: считаю, что делал свою работу в "Спартаке" честно и правильно
Акционеры "Спартака" сняли требование взыскать 88 млн рублей по делу о выходном пособии Газизова
Адвокат Артур Егиян, представляющий интересы экс-гендиректора "Спартака" Шамиля Газизова, рассказал об итогах судебного заседания, на котором рассматривался иск к клубу и менеджеру.
Фото: "Спартак"
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