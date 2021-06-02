Отметим, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за твит в адрес ЦСКА, опубликованный после победы над "армейцами" в дерби. Матч РПЛ между командами прошел 25 апреля, "красно-белые" победили с минимальным счетом.
Руководитель департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов заявил, что клуб не собирается обжаловать решение комитета по этике РФС.
"Мы не будем обжаловать решение комитета, с уважением относимся к этому решению", - сказал Фетисов.
Напомним, после победы над ЦСКА "Спартак" разместил в "Твиттере" сообщение со словами "Привет, конюшня, как дела?" После этого "армейцы" обратились с жалобой в РФС. Также они призвали рассмотреть другой скандальный пост "красно-белых", в котором было видео, сопровожденное словами "вы отстой" (цензурная версия).
Источник: Sport24
"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за скандальный твит в адрес ЦСКА
"Спартак" не будет обжаловать штраф за некорректный твит в адрес ЦСКА
В "Спартаке" прокомментировали информацию о том, что комитет по этике РФС оштрафовал клуб на 60 тысяч рублей за некорректный твит в адрес ЦСКА.
Фото: "Спартак"
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