"Спартак" не будет обжаловать штраф за некорректный твит в адрес ЦСКА

В "Спартаке" прокомментировали информацию о том, что комитет по этике РФС оштрафовал клуб на 60 тысяч рублей за некорректный твит в адрес ЦСКА.
Фото: "Спартак"
Отметим, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за твит в адрес ЦСКА, опубликованный после победы над "армейцами" в дерби. Матч РПЛ между командами прошел 25 апреля, "красно-белые" победили с минимальным счетом.

Руководитель департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов заявил, что клуб не собирается обжаловать решение комитета по этике РФС.

"Мы не будем обжаловать решение комитета, с уважением относимся к этому решению", - сказал Фетисов.

Напомним, после победы над ЦСКА "Спартак" разместил в "Твиттере" сообщение со словами "Привет, конюшня, как дела?" После этого "армейцы" обратились с жалобой в РФС. Также они призвали рассмотреть другой скандальный пост "красно-белых", в котором было видео, сопровожденное словами "вы отстой" (цензурная версия).

Источник: Sport24

"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за скандальный твит в адрес ЦСКА

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Теги: Спартак ЦСКА
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