"По итогам встречи мы примем все необходимые решения, о них вы узнаете.
Возможен ли негативный сценарий? Я же как сказал - ждите решения. Там все узнаете", - приводит слова Хабирова "Р-Спорт".
Ранее появилась информация, согласно которой "Уфа" может прекратить свое существование из-за трудностей с финансированием.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги команда из Башкортостана заняла 13-е место, набрав за 30 туров 25 очков.
Будущее "Уфы" будет обсуждаться на следующей неделе
Глава республики Башкортостан Радий Хабиров на следующей неделе обсудит с тренерами и ветеранами "Уфы" будущее клуба.
Фото: ФК "Уфа"
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