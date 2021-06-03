По информации источника, 23-летний швед пополнит состав подмосковного клуба в статусе свободного агента. Соглашение между сторонами будет подписано по схеме "2+1". В "Химках" рассчитывают, что Шабович сможет удачно заменить Павла Могилевца, который покинул клуб по истечении срока контракта.
В минувшем сезоне чемпионата Турции хавбек провел 11 матчей и отметился одной результативной передачей. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 550 тысяч евро.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: полузащитник "Кайсериспора" Шабович перейдет в "Химки"
"Химки" подпишут контракт с полузащитником "Кайсериспора" Бешардом Шабовичем.
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