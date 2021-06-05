— Могу сказать одно: после матча с Канадой уверен, что теперь поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем, — цитирует Федуна ТАСС.
Напомним, сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Канаде 1:2 в овертайме.
Сборная России по футболу через неделю начнет выступления на чемпионате Европы. Первым соперником подопечных Станислава Черчесова станет Бельгия.
Федун — о вылете сборной России по хоккею: теперь поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал вылет сборной России по хоккею с чемпионата мира.
Фото: ФК "Спартак"
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