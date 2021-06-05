Напомним, ранее Салихова заявила, что Слуцкий на данный момент - лучший российский тренер.
Слуцкий иронично прокомментировал высказывание Заремы.
"Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе. Мне приятно это слышать", - сказал главный тренер "Рубина".
Источник: РБ Спорт
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Слуцкий: слова Заремы обо мне? Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал оценку своих тренерских способностей от супруги владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой.
Фото: "Рубин"
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