- Женская реакция одновременно сложна и проста для понимания. Восхищаюсь ее тонкими футбольными знаниями, Зарема - самая настоящая легенда "Спартака". Здорово, что она у нас есть. Сотни людей ко мне подходят и благодарят за объективное отношение к "Спартаку". Я отвечаю им: "Конечно, я ведь вырос на таких легендах клуба, как Дасаев, Титов, братья Старостины, Ловчев и Зарема Салихова". Что касается ее слов, лично я не ношу колготки - ни черные, ни белые, - передает слова Губерниева Sport24.
Ранее жена владельца московского "Спартака" Зарема Салихова в своем телеграм-канале опубликовала пост о знакомстве с главным тренером "Рубина" Леонидом Слуцким и прокомментировала слова представителей телеканала "Матч ТВ" (в том числе Дмитрия Губерниева), которые критически высказались в адрес наставника казанского клуба: "На "Матч ТВ" им самим можно все, даже путать футболистов и носить черные колготы с летними платьями. Только к другим они безжалостны и строги".
"Харизма, профессионализм, легкость в общении, потрясающее чувство юмора". Зарема Салихова высказалась о Слуцком
Канделаки — о словах Слуцкого: я не обижаюсь. Мужчин от мира спорта мне прощать не впервой
Губерниев — о словах Слуцкого в адрес Канделаки: Леонид Викторович поплыл
Губерниев: я вырос на таких легендах "Спартака", как Дасаев, Титов, братья Старостины, Ловчев и Зарема Салихова
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику "Матч ТВ" со стороны супруги президента "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой.
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