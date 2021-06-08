По информации источника, интерес к 37-летнему португальцу, ранее выступавшему за "Барселону", "Интер", "Порту", "Челси" и "Бешикташ", проявляют "Крылья Советов". Сообщается, что за приглашение Куарежмы выступает хавбек самарского клуба Рикарду Алвеш, который является его близким другом.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии футболист провел 28 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. Контракт Куарежмы с "Виторией Гимарайнш" рассчитан до 30 июня 2022 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 300 тысяч евро.
Источник: "КП-Самара"
СМИ: бывший игрок "Барселоны" может перейти в "Крылья Советов"
Полузащитник "Витории Гимарайнш" Рикарду Куарежма может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.
Фото: Getty Images
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