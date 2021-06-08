— Судя по тому, что говорит, в футболе она разбирается лучше, чем процентов 80 мужского населения. В чем из сказанного Зарема не права? Пока во всем права. Может быть, какие-то моменты на публику выносить не стоит. Пока она бьет без промаха.
Удивительно другое — если она так хорошо разбирается, зачем им спортивный директор. Занялась бы. Почему не занимается? Есть дети, которым надо уделить внимание, — цитирует Широкова "РБ-Спорт".
Зарема Салихова завела свой канал в телеграме, отметившись после этого несколькими резкими заявлениями. Напомним, супруга Леонида Федуна покинул совет директоров "Спартака" спустя 18 дней, так как не согласилась с несколькими решениями, в том числе по новому тренеру команды Рую Витории.
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Широков — о Салиховой: судя по тому, что говорит, в футболе она разбирается лучше, чем 80% мужского населения
Бывший российский полузащитник Роман Широков высказался о Зареме Салиховой.
Фото: Чемпионат
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