"Спартак" не интересуется 26-летним атакующим полузащитником "Бешикташа" Кайлом Ларином, сообщают СМИ.
По данным источника, красно-белые работают на трансферном рынке по другим направлениям, и никаких предложений по Ларину "Бешикташу" не делали.
Ранее появилась информация от турецких источников, что "Спартак" предложил "Бешикташу" за канадского вингера Ларина 10 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартак" предложил 10 миллионов евро за канадского вингера "Бешикташа"
Источник: "Спартак" не интересуется игроком "Бешикташа" Ларином
По данным источника, "Спартак" не делал "Бешикташу" предложений по канадскому вингеру Кайлу Ларину.
Фото: Getty Images
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