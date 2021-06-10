Колосков отметил, что основная проблема российского футбола заключается в недостаточно качественной работе тренеров. По его мнению, тренерам в России недостает знаний.
"Главная проблема сегодняшнего российского футбола — тренеры. Недостаточные знания на всех уровнях! Переведена немецкая методика, голландская. Однако это никому не нужно. Ощущение, что им даже конспекты не требуются. Разминка, удары по воротам, двусторонка... Всё, до свидания. Появится кто-то вроде Головина — пляшем вокруг него. Больше ничего!" - сказал Колосков.
Источник: Спорт-Экспресс
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Колосков назвал основную проблему российского футбола
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о проблеме с тренерами в российском футболе.
Фото: РИА Новости
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