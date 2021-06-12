- Я не удивлен, что "Зенит" выиграл три титула подряд, он с запасом лучшая команда России. Другие команды не так сильны. Думаю, у "Зенита" есть все, чтобы выиграть четыре-пять титулов подряд. Я не вижу конкуренции.
Разница между "Зенитом" и другими командами будет все увеличиваться и увеличиваться. Я не знаю других клубов РПЛ, у которых есть такие деньги. В современном футболе все зависит именно от них", - приводит слова Ломбертса "Спорт-экспресс".
Напомним, что в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги "Зенит" третий раз подряд завоевал чемпионский титул. В прошедшем розыгрыше чемпионата России команда Сергея Семака за 30 туров набрала 65 очков, обогнав занявший второе место московский "Спартак" на 8 зачетных баллов.
В следующем сезоне "Зенит" выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые при жеребьевке будут распределены в третью корзину.
Ломбертс: разрыв между "Зенитом" и остальными клубами РПЛ будет расти. В футболе все зависит от денег
Бывший игрок "Зенита" Николас Ломбертс высказался о результатах сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"
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