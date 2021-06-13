Червиченко: натурализовать Жиго - идеальное решение для сборной России

Червиченко заявил, что идеальное решение для сборной России - натурализация центрбека "Спартака" Самуэля Жиго. По его словам, связка Жиго с Георгием Джикией в "Спартаке" - лучшая в российской Премьер-Лиге.
"Это не Зарема Салихова предложила натурализовать Жиго — я сделал это ещё два года назад. Сейчас, как и тогда, считаю, что натурализовать Жиго — идеальное решение для сборной России. Связка Жиго — Джикия — лучшая в нашем чемпионате, они понимают друг друга с полуслова. Конечно, в таком случае у нас была бы небольшая проблема слева, потому что к Фернандесу справа вопросов нет — он хорошо закрывает свой фланг. Не понимаю, почему не уговорили Жиго", - сказал Червиченко.
Отметим, что Жиго, являющийся гражданином Франции, выступает за "Спартак" с 2018 года.
Источник: Чемпионат
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Фото: "Спартак"
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