Цорн - о Руе Витории в "Спартаке": не думаю, что я бы выбрал этого тренера

Бывший гендиректор "Спартака" Томас Цорн сказал, что не стал бы приглашать в команду тренера Руя Виторию.
Фото: "Getty Images"
"Мое мнение не сильно важно, это в конце концов уже факт. Не думаю, что я бы выбрал этого тренера, но это и не мое решение. Могу только пожелать удачи "Спартаку" и в квалификации Лиги чемпионов, и в чемпионате", - сказал Цорн.

Напомним, что португальский специалист и его тренерский штаб подписали с красно-белыми двухгодичный контракт. Витория сменил на посту наставника "Спартака" Доменико Тедеско, под руководством которого в сезоне-2020/21 клуб финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге и пробился в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее Руй возглавлял ряд португальских команд, среди которых "Бенфика". С 2019 по 2020 год он работал в "Ан-Насре" из Саудовской Аравии.

Источник: РБ Спорт

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Теги: Цорн Витория Спартак
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