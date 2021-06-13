"Мое мнение не сильно важно, это в конце концов уже факт. Не думаю, что я бы выбрал этого тренера, но это и не мое решение. Могу только пожелать удачи "Спартаку" и в квалификации Лиги чемпионов, и в чемпионате", - сказал Цорн.
Напомним, что португальский специалист и его тренерский штаб подписали с красно-белыми двухгодичный контракт. Витория сменил на посту наставника "Спартака" Доменико Тедеско, под руководством которого в сезоне-2020/21 клуб финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге и пробился в квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Ранее Руй возглавлял ряд португальских команд, среди которых "Бенфика". С 2019 по 2020 год он работал в "Ан-Насре" из Саудовской Аравии.
Источник: РБ Спорт
Цорн - о Руе Витории в "Спартаке": не думаю, что я бы выбрал этого тренера
Бывший гендиректор "Спартака" Томас Цорн сказал, что не стал бы приглашать в команду тренера Руя Виторию.
Фото: "Getty Images"
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