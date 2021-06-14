"Роша приедет на сбор "Спартака-2". Но он лишний из-за лимита на легионеров. Работа по продаже идет, диалоги с агентом идут. Могу ли назвать это худшим трансфером в истории "Спартака"? Возможно", - приводит слова Попова Sport24.
Нападающий Педро Роша перешел в состав "Спартака" летом 2017 года из "Гремио" за 12 млн евро. Бразильский футболист дважды уходил в аренду - в 2019 году в "Крузейро", а в 2020 - во "Фламенго". За первую команду "Спартака" Педро Роша провел 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
Вторую половину минувшего сезона Педро Роша провел за "Спартак-2" в ФНЛ. На его счету 15 матчей, 4 забитых мяча и 2 голевых передачи.
Спортдиректор "Спартака" - о Педро Роше: возможно, это худший трансфер в истории клуба
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов рассказал о ситуации с нападающим Педро Рошей.
Фото: ФК "Спартак"
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