Агент Лаксальта: "Динамо" наиболее близко к трансферу футболиста

Ариель Красоуски, агент защитника "Милана" Диего Лаксальта, подтвердил, что "Динамо" находится ближе всех к трансферу футболиста.
Фото: "Getty Images"
"В данный момент мы общаемся с "Динамо" о переходе Лаксальта. Что касается конкурентов "бело-голубых", московский клуб наиболее близок к осуществлению трансфера игрока. Наличие в "Динамо" уругвайца Варелы тоже является положительным фактором. Диего и Гильермо знают друг друга", - заявил Красоуски.

Напомним, ранее появилась информация, что "Динамо" интересуется защитником "Милана" Диего Лаксальтом.

Защитник Диего Лаксальт провел минувший сезон на правах аренды в "Селтике". В 17 матчах чемпионата Шотландии у него на счету 1 гол. Контракт Лаксальта с "Миланом" заканчивается в июне следующего года. Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 4 млн евро. Сообщается, что итальянский клуб готов продать Лаксальта летом. В "Милан" он перешел летом 2018 года из "Дженоа" за 19 млн евро.

"Динамо" финишировало на 7-м месте в таблице РПЛ, набрав в 30-ти матчах 50 очков.

Диего Лаксальт в составе "Милана" провел 35 матчей и отдал одну голевую передачу. За "Дженоа" он сыграл в 117 матчах, на его счету 8 забитых мячей и 11 голевых передач. В Италии 28-летний защитник выступал также за "Торино", "Болонью" и "Эмполи".

В составе сборной Уругвая у Лаксальта 24 матча. Дебютировал он в национальной команде в октябре 2016 года.

Источник: ВсеПроСпорт

Источник: Лаксальт близок к переходу в "Динамо" из "Милана" за 3,5 млн евро

"Динамо" предложило Лаксальту 4-летний контракт

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Теги: Лаксальт Динамо Милан Российские трансферы
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