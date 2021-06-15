30-летний футболист полетит с командой на сборы в Австрию.
Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года, проведя за это время 375 матчей, в которых игрок забил 77 голов и отдал 90 голевых передач. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.
Минувший сезон ЦСКА закончил на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России.
Источник: Sport24.
Источник: ЦСКА близок к заключению нового контракта с Дзагоевым
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, вероятно, продлит соглашение с клубом.
Фото: ПФК ЦСКА
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