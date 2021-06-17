"Я ничего не знал о планах руководства клуба до последнего дня. 15 июня я прилетел в Москву, готовился отправиться на сбор в Австрию вместе с командой. Хотел узнать, что будет дальше. Но случилось то, о чем все уже знают. Я могу лишь пожелать удачи ЦСКА в новом сезоне", - приводит слова Олича Eurostavka.
Напомним, что хорватский специалист был отправлен в отставку, не проработав с командой и трех месяцев. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место, набрав за 30 туров 50 очков, и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.
Исполняющим обязанности главного тренера "армейцев" назначен Алексей Березуцкий. Его ассистентом стал Григорий Бабаян, ранее возглавлявший "Тобол".
Олич - об уходе из ЦСКА: я ничего не знал о планах руководства до последнего дня
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал подробности своего увольнения из армейского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
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